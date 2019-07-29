شرم الشيخ 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسشهدت مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم افتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف (ناشئين) في دورتها السادسة عشر، بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم.وقال وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي في كلمته خلال الافتتاح إن الرياضة بوجه عام والأحداث والبطولات الرياضية العالمية على وجه الخصوص كانت وستظل دائمًا في مقدمة القوى الناعمة المؤثرة والفاعلة، وأحد أهم سُبل التقارب والتواصل بين الشعوب على اختلاف لغاتها ومعتقداتها, مشيرًا إلى حرص بلاده الدائم على استضافة الأحداث الرياضية وخاصة العالمية منها.// انتهى //23:18ت م0262