الرياض 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسغادرت بعثة المنتخب السعودي لكرة السلة للشباب اليوم إلى البوسنة، لخوض معسكر تدريبي استعدادَا للمشاركة في البطولة الخليجية السابعة عشرة للشباب، المقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 19-25 أغسطس.ويشرف على البعثة عضو مجلس الإدارة ومشرف المنتخبات السنية حمود المالكي، وتضم الإداري سعود الخالدي، والجهاز الفني بقيادة المدرب التركي تانير ومساعديه إبراهيم البيشي وسلمان الثواب ومدرب الإعداد البدني الصربي فيليب وأخصائي العلاج الطبيعي محمد آل ليف.ويشارك في المعسكر (14) لاعبًا، هم: مهدي أبو قرين، قاسم السلمان، حازم بدر، همام عبد الكريم، عبد الرحمن فلاتة، أسامة الزهراني، معاذ أحمد، نواف كعبي، المنتظر الزريقي، سعد السبيعي، نواف بابقي، رضا المعيني، عبد الحميد خيمي، و مرتجي آل مدن.يذكر أن المنتخب السعودي يشارك بجانب منتخبات البحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت في مجموعته بالبطولة الخليجية .// انتهى //23:24ت م0263