عـدن 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسدعا وزير النفط والمعادن اليمني أوس العود الشركات البترولية بالقطاعات الإنتاجية والاستكشافية إلى فتح أو نقل مكاتب الشركات الرسمية التابعة لها إلى العاصمة المؤقتة عدن.وشدد العود في تعميم صادر عن وزارة النفط اليمنية على سرعة استئناف الشركات كافة العمليات البترولية الإنتاجية والاستكشافية طبقاً لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج، وذلك أسوة بالشركات البترولية الوطنية والأجنبية العاملة بعدد من القطاعات النفطية الأخرى وعلى وجه الخصوص القطاعات (9، 52، 14، 10، 51،53).وطالب وزير النفط اليمني الشركات بتقديم برامج العمل والموازنات السنوية التشغيلية للقطاعات، عبر اللجان التشغيلية والاستكشافية وهيئة استكشاف وإنتاج النفط بمحافظة عدن، مؤكدًا احتفاظ الوزارة بكامل حقوقها وحقوق الدولة التي لا تسقط بالتقادم طبقاً لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج والقوانين اليمنية النافذة.// انتهى //23:58ت م0266