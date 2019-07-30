الرياض 26 ذو القعدة 1404الموافق 29يوليو2019م واسنظمت جمعية ذوي الإعاقة "شراكة " مساء اليوم برنامج " ديوانية شراكة ", بحضور عدد من أعضاء الجمعية ومستفيديها من ذوي الإعاقة وأسرهم والمختصين والمهتمين وذلك في مقر غرفة الرياض.وتهدف الديوانية إلى استطلاع احتياجات مستفيديها، ومشاركتهم في تخطيط برامجها .وأشار منسق العلاقات العامة والإعلام خالد الناجم إلى تخصيص مساحة من الزمان والمكان لذوي الإعاقة وأسرهم، للقاء المختصين وتبادل الخبرات والتجارب والاستشارات التوعية وعرض التجارب الناجحة للأفراد والأسر في التعامل الإيجابي، والدعم النفسي والاجتماعي للأسر حديثة العهد بالإعاقة، والعمل مع المستفيدين لتحويل احتياجاتهم إلى منتجات تلبي تلك الاحتياجات مما يعزز دمجهم الاجتماعي، ويدعم استفادتهم من كافة الخدمات المقدمة في المجتمع.يذكر أن الجمعية لها رسالة ورؤية وهي العمل على بناء الشراكة الفاعلة بين ذوي الإعاقة والمجتمع بما يحقق الاندماج الكامل وتبادل المنافع والرضى ورؤيتها تتضمن الرياد في تحسين بيئة ذوي الإعاقة بمعاير عالمية.// انتهى //01:12ت م0270