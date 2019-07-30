المدينة المنورة ٢٦ ذو القعدة 1440 هـ الموافق ٢٩ يوليه 2019 م واسألقى فضيلة إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي اليوم محاضرة بعنوان " شخصيات ملهمة " ضمن ملتقى " قيم " من مبادرات خير أمة, وذلك بمقر جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة .وتحدث الشيخ المغامسي عن منظومة الأخلاق والقيم التي هي أساس أخلاق كل مسلم, مشيرا الي أهمية القراءة والبحث والتزود بالعلم والثقافة والاعتماد على النفس والعمل للوصول إلى الأثراء المعرفي .يذكر أن ملتقى " قيم " يستضيف خلال اليومين القادمين عددًا من الشخصيات البارزة في لقاءات مفتوحة مع الشباب في مسرح جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز .// انتهى //01:13ت م0271