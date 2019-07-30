سكاكا 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسبرعاية حرم أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله, انطلقت مساء اليوم بنادي العروبة بالجوف وبإشراف الهيئة العامة للرياضة ومجلس شباب الجوف, فعاليات الأسبوع الرياضي النسائي الأول, بحضور عدد من سيدات المجتمع .وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقت المشرفة على البرنامج عفاف الشمري كلمة تحدثت فيها عن أهمية الرياضة في حياة الإنسان لا سيما المرأة مما ينعكس على سلامتها البدنية ويكون له الأثر الكبير في ممارسة حياتها اليومية ، مقدمة الشكر للأميرة مضاوي على رعايتها هذا الأسبوع.بعد ذلك استمعت الحاضرات لكلمة الأميرة مضاوي عبر تقنية البث المباشر التي أعربت فيها عن سعادتها لانطلاق هذه المناسبة الرياضية الأولى بالمنطقة.وشهدت انطلاقة الأسبوع تدشين فريق الأميرة مضاوي النسائي التطوعي لذوي الإعاقة بعدد 15 عضوة متطوعة.ثم انطلقت الفعاليات بالماراثون النسائي بمشاركة 71 متسابقة وتمارين الزومبا وألعاب التيكوندو والكاراتيه , إلى جانب مسابقة كرة السلة .بعد ذلك تجولت الحاضرات على الأركان المشاركة الحكومية والتطوعية والأسر المنتجة.وفي الختام قدمت الشمري باسم هيئة الرياضة بالجوف درعاً تذكارياً للأميرة مضاوي بنت سعود تسلمته نيابة عنها سحر حسني خزعل، كما وزعت الجوائز على الفائزات في الألعاب الرياضية.// انتهى //01:42ت م0272