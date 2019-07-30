طرابلس 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأعربت السفارة البريطانية لدى ليبيا عن إدانتها لاستهداف مستشفى ميداني جنوب العاصمة طرابلس.وقالت السفارة البريطانية إن السكان المدنيين بمن فيهم الأطباء وعمال الإغاثة والمؤسسات المدنية والمستشفيات والمدارس ليسـت هـدفًا، داعية إلى وقف التصعيد العسكري على الفور لتجنب وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.وأدى قصف مستشفى ميداني في طريق المطار أمس الأول إلى مقتل 4 أطباء ومسعف وإصابة 8 من العناصر الطبية في المستشفى.// انتهى //03:05ت م0274