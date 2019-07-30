طرابلس 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واسأعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي اليوم إلغاء الرحلات المتبقية من جدول اليوم بعد إغلاق المجال الجوي للمطار جراء سقوط قذائف.وقالت الإدارة في بيان لها إنها ستعلن المواعيد الجديدة حال ورودها من الشركات الناقلة.وأُغلق مساء اليوم المجال الجوي للمطار للمرة الثانية هذا اليوم بعد سقوط قذائف، وجاء ذلك بعد أقل من ساعة من إعلان إعادة فتحه بعد إغلاقه ظهر اليوم.// انتهى //04:01ت م0276