نيويورك 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واساختتم وفد المملكة العربية السعودية مشاركته في اجتماعات الدورة ال 25 للسلطة الدولية لقاع البحار (ISA)، المقامة في مدينة كينغستون عاصمة جمهورية جامايكا.وضم الوفد ممثلين من مختلف الجهات الحكومية المعنية بمتابعة الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي للبحار، حيث مثل وزارة الخارجية نائب المندوب الدائم في وفد المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ومن وزارة البيئة والمياه والزراعة مدير عام الإدارة العامة لدراسات البيئة الدكتور محمد بن عزيز آل عزيز، ومن حرس الحدود بوزارة الداخلية المقدم ماجد بن دليل المطيري، ومن القوات البحرية في وزارة الدفاع الرائد بحري أحمد بن سعيد الزهراني، ومن الهيئة السعودية للحياة الفطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، المنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الإحيائي فيصل بن شريم آل شريم، كما شاركت رئيسة اللجنة القانونية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير أول عبير بنت يوسف دانش.وتعد السلطة الدولية لقاع البحار هيئة حكومية دولية مقرها في كينغستون عاصمة جمهورية جاميكا تأسست لتنظيم وإدارة جميع أنشطة التعدين في مناطق قاع البحار الدولية التي تقع خارج نطاق القضاء الوطني، وهي منظمة معاهدة مستقلة تأسست في الأصل طبقاً لقانون البحار، المعترف به كمعاهدة دولية.وتهدف اجتماعات السلطة الدولية لقاع البحار إلى وضع لوائح منظمة للاستغلال الدولي لقاع المحيطات العميقة في مجالات التعدين والتنقيب، بما ينظم الأنشطة المستقبلية في محيطات العالم، ويضمن حماية البيئة البحرية بما لا يتعارض مع مصالح أصحاب المصلحة في وقت واحد.ونجحت الاجتماعات في صياغة لوائح دولية منظمة لذلك، وتفعيل الخطة الاستراتيجية للسلطة، وتشكيل الثقافة التنظيمية نحو مزيد من المشاركة الدولية والشفافية، حيث يشهد الاهتمام المتزايد بعمل الهيئة على زيادة الوعي العام بالتعدين في أعماق البحار واهتمام المملكة بسلامة البيئة البحرية.وأعرب المندوبون المشاركون من مختلف دول العالم عن عزمهم على ضمان التطوير الشامل وفي الوقت المناسب للوائح، مع الأخذ بالاعتبار أنه يجب وضع المعايير والمبادئ التوجيهية اللازمة قبل اعتمادها، حيث قدمت المداولات في الاجتماعات رؤى مفيدة في هذه الاتجاهات.وعبر العديد من المشاركين عن رضاهم عن نتائج الاجتماعات، مؤكدين الدور والإنجازات الحاسمة للسلطة، ومشيدين بالجو الودي الذي جرت في ظله المفاوضات.واحتفل المشاركون بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإنشاء السلطة الدولية لقاع البحار ISA بجلسة استثنائية يوم الخميس الماضي حضرها أكثر من 70 وفدًا.// انتهى //04:25ت م0277