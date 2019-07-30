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الثلاثاء 1440/11/27 هـ الموافق 2019/07/30 م واس
الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يؤدي الصلاة على الأمير بندر ويتلقى مزيداً من التعازي
خادم الحرمين يصل إلى جدة
القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم
ولي العهد يتلقى برقيتي عزاء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز
هيئة كبار العلماء تعزي القيادة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز.. وشيخ الأزهر يعزي.
سفير جيبوتي يعزي القيادة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز.. ..والبرلمان العربي يقدّم تعازيه
أمين التعاون يشيد بمجلس التنسيق السعودي - البحريني
بدء القبول لدبلوم الدراسات العليا الصحية مطلع أغسطس
لجنة لإنهاء أزمات العمالة الوافدة بالشرقية
مذكرة تعاون لدعم مرضى الفشل الكلوي العاملين بالقطاع الخاص
المملكة تُدين الهجمات الإرهابية على العاصمة الأفغانية وشمال شرق نيجيريا
أفغانستان وموريتانيا والغابون توفد ممثلين لهم بالتحالف الإسلامي العسكري
د. الربيعة: القيادة مهتمة بتوفير بيئة صحية آمنة للمجتمع
السديس: استضافة أسر شهداء اليمن ترجمة لنصرة المملكة لأشقائها
الجزائر: هيئة الحوار تعلن خطة عملها.. وتدعو لتوسيع تشكيلتها
عسكر: تنفيذ مرجعيات الحل السياسي سيخرج اليمن من دوامة الحرب
الميليشيا تخطف خمس نساء في البيضاء.. وتقدم نوعي للجيش اليمني بتعز وصعدة
الإخوان يفكون الارتباط مع تركيا
11 قتيلاً ضحايا غارات الطيران السوري والروسي اليومية
لندن ترفض تبادل ناقلتي النفط مع إيران
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