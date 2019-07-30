الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يؤدي الصلاة على الأمير بندر ويتلقى مزيداً من التعازيخادم الحرمين يصل إلى جدةالقيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكمولي العهد يتلقى برقيتي عزاء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيزهيئة كبار العلماء تعزي القيادة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز.. وشيخ الأزهر يعزي.سفير جيبوتي يعزي القيادة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز.. ..والبرلمان العربي يقدّم تعازيهأمين التعاون يشيد بمجلس التنسيق السعودي - البحرينيبدء القبول لدبلوم الدراسات العليا الصحية مطلع أغسطسلجنة لإنهاء أزمات العمالة الوافدة بالشرقيةمذكرة تعاون لدعم مرضى الفشل الكلوي العاملين بالقطاع الخاصالمملكة تُدين الهجمات الإرهابية على العاصمة الأفغانية وشمال شرق نيجيرياأفغانستان وموريتانيا والغابون توفد ممثلين لهم بالتحالف الإسلامي العسكريد. الربيعة: القيادة مهتمة بتوفير بيئة صحية آمنة للمجتمعالسديس: استضافة أسر شهداء اليمن ترجمة لنصرة المملكة لأشقائهاالجزائر: هيئة الحوار تعلن خطة عملها.. وتدعو لتوسيع تشكيلتهاعسكر: تنفيذ مرجعيات الحل السياسي سيخرج اليمن من دوامة الحربالميليشيا تخطف خمس نساء في البيضاء.. وتقدم نوعي للجيش اليمني بتعز وصعدةالإخوان يفكون الارتباط مع تركيا11 قتيلاً ضحايا غارات الطيران السوري والروسي اليوميةلندن ترفض تبادل ناقلتي النفط مع إيران// يتبع //06:02ت م0003