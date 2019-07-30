وذكرت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة.. مواقف ثابتة وحصن عربي ) : تتجلى مواقف المملكة العربية السعودية المشرفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- في تلك الرعاية وذلك الثبات وتلك المؤازرة التي يجدها الأشقاء في الوطن العربي على مختلف الأصعدة ولكافة القضايا الإقليمية، في مواقف تنال الإشادة من القيادات العربية والإسلامية الصديقة.وبينت : إن في تأكيد خادم الحرمين الـشريفين علـى مكانة القدس في قلب الأمتين العربية والإسلامية، مع السياسة الـسعودية المتبعة منذ تأسيس الـدولـة علـى يد المؤسس الملـك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه- مرورا بملوك المملكة - يرحمهم الله- وحتى العهد الـزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جميعهم شددوا على أن القدس مدينة إسلامية عربية، وأنها عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية المرتقبة، ففي القمم الخليجية والعربية والإسلامية، التي احتضنتها مكة المكرمة، نهاية مايو الماضي، أكد خادم الحرمين الـشريفين أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى إلى أن ينال شعبها حقوقه المسلوبة وإقامة دولـته المستقلة. كما يعكس توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله- باستضافة (2000 ) حاج وحاجة من أبناء اليمن الـشقيق ذوي شهداء الجيش الـوطني الـيمني والمقاومة الشعبية المشاركين في عمليات «عاصفة الحزم وإعادة الأمل» ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج لـهذا الـعام امتدادا لمكارم خادم الحرمين الشريفين الجليلة المستديمة والمتواصلـة، الساعية لكل ما فيه خير وصالح الأمة الإسلامية.كما يجسد التوجيه الكريم تلك الرعاية والعناية المستمرة من القيادة الرشيدة لأشقائهم من الشعب اليمني الشقيق وذوي الـشهداء خاصة، تقديرا للتضحيات البطولية التي قدمها الشهداء الأبرار رحمهم الله.واستطردت : التوجيه الكريم حظي بإشادة القيادات اليمنية، الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة والشعب اليمني عامة بالاستفادة من البرنامج لنحو 2000 حاج، موضحين أنه يسهم بشكل كبير في تخفيف الآلام التي اعترضت طريق اليمنيين طيلة سنوات، لا سيما أهالي الشهداء والأسرى، ودليل على استمرار وقوف المملكة إلى جانب اليمنيين والدعم الكبير في مختلف المجالات، منوهين بما سبق هذا التوجيه الكريم من مكرمات وأعمال أخرى في سياق العون والمساندة والوقوف مع الشعب الـيمني، فالمملـكة هـي من مدت يدها في خضم الـظروف العصيبة لإنقاذ الشعب اليمني من براثن الميليشيات الحوثية التي تُعد ذراعا لإيران في المنطقة لـزراعة الفتنة والفوضى ونشر الضلالة والخرافة والبدع، ولا تزال المملكة تقدم الكثير من الدعم والمساندة سواء فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى إعادة الشرعية والجهود الخيرية الإنسانية.وختمت : ذلك الدعم الشامل من المملكة العربية السعودية لن تنال منه تلك الأصوات التي وصفتها الرئاسة الفلسطينية، بأنها «الأصوات النشاز» ، التي تشكك وتتطاول على أشقائها العرب، ومواقف قيادة المملكة المشرفة.// يتبع //06:02ت م0005