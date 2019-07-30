وذكرت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حج بلا تسييس ) : لايمر يوم في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين إلا ويشهد ولادة مشروع لخدمة ضيوف الرحمن، في ظل حرص قيادة المملكة على توفير كل مايلزم لحج سهل وميسر وبلا عناء.وتابعت : وفيما تتسارع الدقائق لاكتمال وصول العقد الفريد من حجاج هذا العام، يرى القاصي والداني كيف تتحول تلك البقاع الطاهرة إلى لوحة فنية يتشرف برسمها آلاف من العاملين والكوادر السعودية التي تعلو ابتسامتها وهي تستقبل الحجاج من أي موقع في العالم، غير آبهين بما تكنه صدور حاقدين أو حاسدين، لتظل الرحاب الطاهرة مشرعة أبوابها لكل المسلمين من شتى الدول، دون إقحام لسياسة أو أغراض لا تأبه بمصالح العباد.وواصلت : وإذا كانت الدعوة مستمرة في تجنب الشعارات السياسية في هذا المحفل الديني، فإن التحذير من التربص بالشعيرة الغالية يأتي حفاظا على ضيوف الرحمن ممن تكبدوا المشاق وصولا إلى الرحاب الطاهرة، آملين في بسط أكفهم بالدعاء لله عز وجل بأن يهب الخير لهم ولمن معهم ومن أحبهم.// انتهى //06:02ت م0006