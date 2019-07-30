طوكيو 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 58ر146 نقطة أو ما يعادل 68ر0% ليصل إلى 38ر21763 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 78ر7 نقطة، أو50ر0% ، ليصل إلى 35ر1576 نقطة.// انتهى //07:09ت م0007