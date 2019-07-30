الطائف 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية يوم غد درسًا بعنوان " أشهر الحج فضائلها وأحكامها " للشيخ عبدالله سعيد الزهراني عقب صلاة العشاء بجامع حمزة بن عبدالمطلب بحي الدهاس.ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية والعلمية لعدد من الدعاة وطلبة العلم، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //07:40ت م0010