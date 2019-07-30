عام / تعاوني الحوية.. يقدم درسا بعنوان " أشهر الحج الفضائل والأحكام"
الثلاثاء 1440/11/27 هـ الموافق 2019/07/30 م واس
الطائف 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية يوم غد درسًا بعنوان " أشهر الحج فضائلها وأحكامها " للشيخ عبدالله سعيد الزهراني عقب صلاة العشاء بجامع حمزة بن عبدالمطلب بحي الدهاس.
ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية والعلمية لعدد من الدعاة وطلبة العلم، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.
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