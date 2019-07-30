طرابلس 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالأوضاع العسكرية، موضحة تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات الجي وقوات حكومة الوفاق في العديد من المحاور رغم النداءات الإقليمية والدولية بضرورة وقف إطلاق النار، مشيرة إلى حدة الاشتباكات في منطقة القربوللى ، ومحور عين زارة ، ومحور طريق المطار، ومشيرة إلى حدة القصف الجوى بين الطرفين خلال 24 ساعة الماضية .وركزت الصحف على لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، مع آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، وتم خلاله مراجعة التدابير المتخذة لمنع استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الاستثنائي الحالي، كما تم بحث عمليات التنسيق بين قوة مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية المختلفة ومتطلبات الرصد والملاحقة لفلول التنظيمات الإرهابية.وبينت أهم ماجاء في لقاء المبعوث الأممي غسان سلامه مع قائد عام الجيش المشير حفتر ، موضحة أن الجانبين تباحثا في الأوضاع الراهنة في ليبيا وكيفية العودة إلى حالة من السلم والحوار، لافتة إلى أن سلامة نبه من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية.ونقلت الصحف تأكد القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جوشوا هاريس، على دعم الولايات المتحدة الدور الأساسي الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على وحدة ليبيا وازدهارها، جاء ذلك خلال لقاء القائم بالأعمال الأمريكي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.وتطرقت إلى قول مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس أن الأسابيع المقبلة ستكون حيوية لمستقبل ليبيا، وطالبت في جلسة إحاطة حول الوضع الأمني في ليبيا بإيجاد طرق لحماية المهاجرين والعابرين عبر البحر المتوسط والمحتجزين في مراكز الاحتجاز في ليبيا، مؤكدة دعم بلادها لهدنة إنسانية وتدابير لبناء الثقة يليها اجتماع ليبي-ليبي.// انتهى //09:25ت م0016