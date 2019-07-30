الداير بني مالك 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واساحتفت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز جبال الحشر بمحافظة الداير بني مالك أمس، بختام فعاليات الملتقى الشبابي الأول، بحضور محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة، وذلك على الملعب الرياضي بجبال الحشر.وشهد الحفل الختامي للملتقى تتويج فريق الجانبة ببطولة دورة أمير منطقة جازان الكروية في نسختها الخامسة عقب فوزه في المباراة الختامية على فريق الجزيرة، إلى جانب تتويج الفرق الفائزة في المنافسات والمسابقات التي شهدها الملتقى وتكريم الجهات المشاركة ورواد العمل الاجتماعي وفريق هايكنج السعودية والفائزين في سباق اختراق الضاحية، واللجان المنظمة.وأثنى محافظ الداير بني مالك على النتائج المثمرة التي حققها الملتقى الشبابي الأول بجبال الحشر من خلال ما تضمنه من مسابقات رياضية وبرامج اجتماعية وثقافية وعروض شعبية، منوهاً بالتعاون الكبير بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية في تنظيم الملتقى على مدى شهر كامل مما أسهم في تحقيق أهدافه في خدمة الشباب واستثمار قدراتهم.// انتهى //09:39ت م0017