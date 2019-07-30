نجران 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واستُشارك الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران في فعاليات مهرجان "غرفة نجران 40"، المقامة بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات بشليا، تحت شعار "نجران تستاهل"، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.وتتمثل المشاركة من خلال العربة المُتنقلة للأحوال المدنية التي تُقدم خدماتها لزوار المهرجان من إصدار الهوية الوطنية وتجديدها، واستخراج بدل تالف، وطباعة البيانات، وتسجيل واقعة الزواج والطلاق.يُذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //09:40ت م0018