جيزان 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليه 2019 م واسنفذ برنامج موهبة الإثرائي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس، برنامجاً توعويًا للطالبات للتوعية بأهمية الوقاية من تسوس الأسنان، وذلك بالتعاون مع صحة جازان بمقر الثانوية الأولى للبنات بمدينة جيزان.وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات ورئيسة برنامج موهبة الإثرائي بتعليم جازان وداد سوادي أن البرنامج جاء بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للطالبات وإكسابهن مهارات الوقاية من تسوس الاسنان، مضيفة أن البرنامج سعى لإشراك الكادر التربوي والأسرة في تعزيز صحة الفم والأسنان وخفض نسبة الإصابة بتسوس الأسنان، مقدمة شكرها للفريق الطبي الزائر ولصحة جازان على تعاونها الدائم مع برامج التعليم بما يقدم الفائدة لأبناء وبنات المنطقة وينشر الثقافة الصحية في المجتمع التعليمي.وتضمن البرنامج التوعوي عرضًا لكيفية العناية بالأسنان والاهتمام بنظافتها وصحتها، إلى جانب محاضرة عن أدوات العناية بالأسنان وأفضل الممارسات اليومية التي تضمن المحافظة على صحة الفم.كما شهد البرنامج حوارات مع الطالبات لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن العناية بالأسنان، والإجابة عن جميع استفسارات الحاضرات، فضلا عن العديد من المسابقات التعليمية والترفيهية لترسيخ المعلومات لدى الطالبات، فيما تم في ختام البرنامج إجراء فحوصات لطالبات برنامج موهبة للاطمئنان على صحة أسنانهن.// انتهى //09:50ت م0020