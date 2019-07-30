جدة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسحصدت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، وللمرة الثانية على التوالي، شهادة الجودة في العمل المؤسسي من المنظمة الدولية للمعايير "آيزو" بعد استقصاء معايير الجودة بكافة مرافق وسياسات العمل بالجمعية واخضاعها للتقييم الدوري وفقاً لسياسات المنظمة.من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة بشيت بن حمد المطرفي، أن جمعية زمزم من الجهات التطوعية السباقة بالمملكة في الحصول على هذه الشهادة الدولية ليس ذلك فحسب بل والمحافظة عليها وفق عمل مؤسسي منتظم خاصة، منوهاً بأن الجمعية تعنى بتخفيف ألم المحتاجين وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية لهم.وأشار إلى أن التميز الذي تشهده زمزم قد تحقق -بفضل الله تعالى- ثم بجهود ومتابعة من أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الجمعية الذين لم يدخروا وقتاً أو عطاءً في سبيل الارتقاء بالعمل وتهيئة جميع ما يلزم لمستفيدي الجمعية والعمل على ترسيخ منهجيات العمل المؤسسي المواكب لطموحات رؤية المملكة 2030، كما أن الإيمان بالتخصصية والسير وفق الاستراتيجيات المحددة مسبقاً وإيجاد خطوط للإنتاج والخدمات قد انعكست على شكل منجزات سنوية متجددة، مضيفاً أن الجمعية اعتادت متابعة الأداء ربع السنوي بصورة منتظمة من خلال ورش عمل تناقش خلالها مستوى إنجاز كل إدارة والتعرف على التحديات التي تواجه تحقيق المستهدفات والعمل على إيجاد الحلول حيث كان آخر ورش العمل التي عقدت نوقش فيها إنجازات الربع الثاني للعام الحالي 2019.// انتهى //10:00ت م0022