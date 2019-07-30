القاهرة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات القمة التي جرت أمس بالقاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مستعرضة مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط وتطورات الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا والتنسيق المشترك بين البلدين لمكافحة الإرهاب.وسلطت الضوء على تأكيد الجانبين، أهمية تكثيف جهود استئناف المفاوضات وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقيةوأشارت إلى الاتفاق على أهمية دعم المؤسسات الوطنية باليمن وليبيا وسوريا وصولاً إلى تسوية سياسية توقف العنف وتحسن الأوضاع الإنسانية، بهدف إنهاء المُعاناة التي تتعرض لها شعوب تلك الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.وعرجت الصحف على تأكيد الرئيس السيسي على مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات دولته، واستعداد بلاده لتقديم سبل الدعم للسودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيداً عن التدخلات الخارجية.ولفتت الصحف الانتباه إلى اجتماع ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الإعلان الدستوري.وأشارت إلى أن بريطانيا أنذرت إيران بضرورة إتباع القواعد الدولية والإفراج عن السفينة البريطانية ،وذلك في الوقت الذى بدأ فيه رئيس الوزراء البريطاني جولة خارجية لإسكتلندا دعا خلالها للحفاظ على وحدة بريطانيا بعد الخروج من "البريكست" .وتحدثت صحف القاهرة في عدة موضوعات دولية متفرقة منها مقتل وإصابة 20 في إطلاق نار بكاليفورنيا الأمريكية، وقيام روسيا بتقليص تحليق طيرانها بسوريا، وتقديم البرلمان الليبي ملفا للإدارة الأمريكية عن جرائم تركيا وقطر، تجديد قبرص تحذيرها لتركيا من التنقيب عن الغاز في مياهها الإقليمية.// انتهى //10:00ت م0023