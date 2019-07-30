الباحة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسينظم نادي الباحة الأدبي الثقافي غداً, الملتقى الصيفي الثقافي بفندق سويس بلجرشي بالشراكة مع لجنة الثقافة والفنون بالمحافظة.وأوضح رئيس النادي حسن محمد الزهراني، أن الملتقى سيتيح لكافة الفنون الثقافية والأدبية والفكرية ولجميع الفئات والأطياف التواجد، وذلك بهدف كسر رتابة النشاطات المعتادة واكتشاف مواهب المحافظات, وصنع حراك ثقافي في كل محافظات المنطقة في فضاء مفتوح, داعياً جميع المثقفين والمثقفات والأدباء من مقيمين ومصطافين وزوّار المشاركة بجديد إبداعاتهم ومداخلاتهم القيّمة وحضورهم المشرّف.// انتهى //11:05ت م0042