الجزائر 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم قرار القضاء الجزائري إعادة فتح ملفات قضايا فساد في قطاع الطاقة والمحروقات، واستدعاء وزراء سابقين لهم علاقة بها، مشيرة إلى أن فرق التحقيق أحالت نتائج تحقيقاتها إلى النائب العام للنظر فيها.وأشارت إلى مباحثات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتأكيدهما على تعزيز التعاون الثنائي وعلى تحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأخبرت صحف الثلاثاء عن مقتل خمسة أشخاص بينهم أربعة من الطلاب السودانيين وإصابة ثمانية آخرون خلال مظاهرة أمس في مدينة الأبيض عاصمة منطقة كردفان.دوليا، أنبأت عن رفض الحكومة البريطانية على لسان وزير الخارجية دومينيك راب عرض إيران بتبادل الناقلتين لاحتواء التوتر بين البلدين.// انتهى //11:12ت م0045