اقتصادي / أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي لأعلى مستوى خلال شهرين
الثلاثاء 1440/11/27 هـ الموافق 2019/07/30 م واس
لندن 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليه 2019 م واس
تراجع سعر أوقية الذهب الفوري اليوم، بنسبة 0.3 % إلى 1422.85 دولاراً أمريكياً.
وانخفض سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 % إلى 1423.90 دولاراً أمريكياً وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار الأمريكي لأعلى مستوى له خلال شهرين وترقب المستثمرين لنتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) الذي سيستمر ليومين .
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.3 % إلى 16.41 دولاراً أمريكياً .
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