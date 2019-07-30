لندن 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليه 2019 م واستراجع سعر أوقية الذهب الفوري اليوم، بنسبة 0.3 % إلى 1422.85 دولاراً أمريكياً.وانخفض سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 % إلى 1423.90 دولاراً أمريكياً وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار الأمريكي لأعلى مستوى له خلال شهرين وترقب المستثمرين لنتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) الذي سيستمر ليومين .وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.3 % إلى 16.41 دولاراً أمريكياً .// انتهى //11:14ت م0046