عرعر 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس‏‎رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم, الاجتماع الأول لمبادرة رقمنة الشمالية.وناقش الاجتماع سبل الارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بالمنطقة، والتحول الرقمي لإمارة المنطقة والقطاعات الحكومية، إضافة إلى بحث الاقتصاد الرقمي بالمنطقة، وتفعيل برامج التوعية والفعاليات الرقمية.وقال سموه خلال الاجتماع: "إن المملكة العربية السعودية ووفق رؤية 2030 والدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تبنت الخيارات الرقمية والتقنية ووفرت لها الإمكانات الهائلة لتحفيز الجهات الحكومية كافة والخاصة وغير الربحية، إضافة لأفراد المجتمع لتبني هذه الخيارات وتطويرها خصوصاً وأن مزيج التقنية والاتصالات وما نتج عن ذلك من ثورة رقمية ذات أثر بالغ في مستقبل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية".وأضاف: "ولذلك أولت الإمارة في إطار دورها التنموي اهتماماً بالغاً لتنمية المنطقة رقمياً من خلال تنفيذ مبادرات وزارة التقنية والاتصالات بالجودة العالية والزمن الملائم".وأشاد سموه بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة التقنية والاتصالات في رقمنة المملكة واستثمار فرص التطورات التقنية والحد من مخاطرها، منوهاً بزيارة معالي وزير الاتصالات والتقنية للمنطقة وما أبداه من تعاون كبير مع الإمارة بهذا الشأن، وما اعتمده وفق خطة الوزارة للمنطقة من مشاريع لتحقيق التطلعات المنشودة.وشدد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية تنفيذ مبادرة رقمنة الشمالية بالتعاون مع وزارة التقنية والاتصالات لتفعيل كافة مبادراتها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وتيسير أعمال الوزارة وإزالة العوائق بالسرعة القصوى، مبيناً تطلعه لبناء أنموذج قدوة في هذا المجال.وأكد سموه على ضرورة تفعيل العمل مع برنامج "يسر" لضمان الحصول على الخدمات المشتركة و رصد التطور بالخدمات الإلكترونية ليتم رفع مؤشر التعاملات الحكومية الإلكترونية وهو المستهدف الرئيس الخامس لرؤية المملكة 2030.ووجه سموه بتشكيل لجنة للعمل مع وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات لدراسة إمكانية إنشاء مركز تعهيد الأعمال النسائي وذلك في إطار تمكين المرأة والتمكين الرقمي معاً.وقد ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .يذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اعتمدت بالتعاون مع إمارة منطقة الحدود الشمالية تغطية الطرق السريعة من رفحاء إلى طريف بطول تقريبي 2500 كم في العام 2019، كما قامت بترقية خدمات الواي فاي بالمناطق الحضرية في كل من عرعر ورفحاء إلى الألياف البصرية، كما حددت 35 موقعاً حيوياً واقتصادياً و سياحياً أنجز منها خمسة مواقع والعمل جاري لاستكمالها خلال العام الجاري.// انتهى //11:16ت م0047