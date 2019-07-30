الطائف 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق30 يوليو 2019 م واستتواصل فعاليات "قرية ورد" ضمن موسم الطائف, طوال شهر أغسطس، ويستمتع السيّاح بجملة من الفعاليات المرتبطة بورد الطائف مصيف العرب، الذي يعد من أجود أنواع الورود عالميا.وتعد "قرية ورد" الممتدة على كامل مساحة منتزه الردف الشهير، فرصة يتعرف من خلالها الزوّار على مراحل قطف ورد الطائف وتقطيره وتصنيعه ضمن قالب تثقيفي وترفيهي، حيث تضم القرية متحف الورد، وطريق الفن، ومختبر الورد، إلى جانب ورش عمل للتعريف بالحرف المرتبطة بورد الطائف، وكذلك الفعاليات الممتعة مع منافسات تتعلق بعطر الموسم، وعروض سيرك وأوركسترا الورد، إضافة إلى الملاهي وفعاليات "عيش الأدرينالين" والألعاب النارية، بالإضافة إلى سوق متكامل يضم أشهر منتجات الطائف من الفواكه مثل: الرمان، والتين، والعنب، والبرشومي. وهذا السوق مخصص لأبناء الطائف الذين تم تدريبهم على تغليف منتجاتهم وتقديمها بطريقة مغرية وجاذبة للسياح.وتشهد "قرية ورد" العديد من الفعاليات الترفيهية المعدة لكل أفراد العائلة، والمناسبة لمختلف الأعمار والاهتمامات.وكانت مواسم السعودية, قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق فعاليات موسم الطائف, على مدى شهر كامل، بدءاً من الأول من أغسطس، ويضم أكثر من 70 فعالية في 4 مواقع رئيسية، وإضافة إلى "قرية ورد"، يبرز سوق عكاظ، ومهرجان ولي العهد للهجن، وفعاليات سادة البيد للمشي الجبلي في الهدا والشفا، كما تنطلق الفعاليات المصاحبة مثل: مهرجان التسوق والرحلات للمعالم السياحية والتاريخية.ويهدف موسم الطائف, من خلال فعالياته النوعية إلى إبراز مكانة الطائف مصيف العرب تاريخياً وحضارياً، وتسليط الأضواء على تنوعها الثقافي والفني، ووضعها في مكانها الطبيعي باعتبارها مصيفا للعرب، كما تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة وتوفير الفرص الوظيفية والاستثمارية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.// انتهى //11:19ت م0048