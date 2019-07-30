طوكيو 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسارتفعت الأسهم اليابانية اليوم بقيادة شركات التكنولوجيا حيث تجاوز المستثمرون نتائج الربع السابق الضعيفة ويراهنون على انتعاش محتمل في المواسم المقبلة.وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.43 % إلى 21709.31 نقطة، ليغلق قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي وكان عند 21823 نقطة.وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 % لينهي الجلسة عند 1575.58 نقطة.// انتهى //11:20ت م0049