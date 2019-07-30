عام / زلزال متوسط القوة يضرب مناطق بمحافظتي ديالى والسليمانية العراقيتين
الثلاثاء 1440/11/27 هـ الموافق 2019/07/30 م واس
بغداد 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس
ضرب زلزال متوسط القوة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مناطق في الشريط ما بين قضاء خانقين شمال محافظة ديالى في العراق,وحتى محافظة السليمانية التابعة لإقليم كردستان ,من دون أن يبلغ بوقوع إصابات أو أضرار.
وأفاد المرصد الزلزالي العراقي في بيان صحفي اليوم أن عدد من سكان المدن العراقية الواقعة في المنطقة المذكورة بينها خانقين وكلار والسليمانية شعروا بالزلزال الذي بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر .
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11:30ت م
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