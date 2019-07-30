بغداد 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسضرب زلزال متوسط القوة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مناطق في الشريط ما بين قضاء خانقين شمال محافظة ديالى في العراق,وحتى محافظة السليمانية التابعة لإقليم كردستان ,من دون أن يبلغ بوقوع إصابات أو أضرار.وأفاد المرصد الزلزالي العراقي في بيان صحفي اليوم أن عدد من سكان المدن العراقية الواقعة في المنطقة المذكورة بينها خانقين وكلار والسليمانية شعروا بالزلزال الذي بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر .// انتهى //11:30ت م0051