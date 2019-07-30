القاهرة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسافتتح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) بالتعاون مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال.ويشارك في أعمال الورشة التي تستمر 4 أيام عدد من الوزراء والخبراء وممثلي الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلي الجهات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ممثلي دول مهتمة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتتضمن الورشة عدداً من الجلسات التي تتناول أهم الموضوعات والمحاور المتعلقة بكافة الظواهر الإجرامية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية مواجهة هذه الظواهر وتجفيف منابع تمويلها من خلال تفعيل التعاون والتنسيق بين دول مجموعة مينا فاتف والمجموعات الإقليمية النظيرة والجهات والمنظمات الدولية ذات الصلة.// انتهى //11:45ت م0052