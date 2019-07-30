تونس 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، باللقاء الذي جمع أمس الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر والعاهل الادرني الملك عبد الله الثاني، مشيرة إلى تأكيد ملك الأردن على تعميق علاقات التعاون بين بلاده و تونس لخدمة المصلحة المشتركة بين البلدين.كما انشغلت بالحراك السياسي الذي تعيشه تونس على وقع قرب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.مغاربيًا.. تناولت صحف الثلاثاء ، دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الأطراف المتنازعة إلى هدنة تبدأ مع حلول عيد الأضحى، ودعوته أيضًا إلى اجتماع دولي بين الدول المعنية لضمان التنفيذ الكامل لقرار وقف بيع الأسلحة إلى ليبيا.عربيًا.. كتبت عن استئناف قوى (إعلان الحرية والتغيير) في السودان، التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي حول الإعلان الدستوري.وكتبت عن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ستة فلسطينيين في مناطق متعددة بالضفة الغربية المحتلة.وتناولت صحف تونس في سياق متصل، إعلان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الانروا" أنها تلقت 50 مليون يورو منحة من دولة الإمارات العربية المتحدة.// انتهى //11:47ت م0053