حائل 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واستقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل اليوم, خدماتها لمنسوبي وحدة الحماية الاجتماعية، وتنتقل العربة غداً إلى مقر دار الملاحظة الاجتماعية لخدمة منسوبيها.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة .ويأتي ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة .// انتهى //12:41ت م0062