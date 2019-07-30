الرباط 27 ذو القعدة 1440 ه موافق 30 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس للوفد الرسمي الذي سيؤدي مناسك الحج لهذه السنة.وتناولت الصحف الأوضاع في سوريا، مشيرة إلى مقتل 11 مدنيا في غارات للنظام السوري على منطقة إدلب شمال غرب سوريا، التي تتعرض منذ ثلاثة أشهر لقصف قوات النظام السوري.وتحدثت الصحف عن استئناف المجلس العسكري في السودان ،وقادة الاحتجاج اليوم المفاوضات حول الإعلان الدستوري، المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الاطاحة بالرئيس السابق.// انتهى //12:45ت م0063