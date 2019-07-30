اقتصادي / الإنتاج الصناعي التونسي يتراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام
الثلاثاء 1440/11/27 هـ الموافق 2019/07/30 م واس
تونس 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس
تراجع الإنتاج الصناعي التونسي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام بنسبة 3.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018 .
وشمل التراجع وفق احصاءات نشرها اليوم المعهد التونسي للإحصاء، قطاع الطاقة الذي تراجع بنسبة % 8.3 وقطاع الصناعات الزراعية والغذائية بنسبة % 8.4 بالإضافة إلى قطاعات الصناعات الكيمائية والكهربائية وقطاع النسيج والملابس والجلد وقطاع تكرير النفط.
وسجل في المقابل مؤشر الإنتاج الصناعي في قطاع المناجم ارتفاعًا بنسبة 5.5 % .
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