تونس 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واستراجع الإنتاج الصناعي التونسي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام بنسبة 3.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018 .وشمل التراجع وفق احصاءات نشرها اليوم المعهد التونسي للإحصاء، قطاع الطاقة الذي تراجع بنسبة % 8.3 وقطاع الصناعات الزراعية والغذائية بنسبة % 8.4 بالإضافة إلى قطاعات الصناعات الكيمائية والكهربائية وقطاع النسيج والملابس والجلد وقطاع تكرير النفط.وسجل في المقابل مؤشر الإنتاج الصناعي في قطاع المناجم ارتفاعًا بنسبة 5.5 % .// انتهى //12:46ت م0064