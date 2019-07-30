أبها 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسنظم نادي أبها الأدبي أمس, ندوة بعنوان "مسؤولية الإعلام اليوم" وذلك ضمن فعالياته الثقافية لصيف هذا العام، بمشاركة الكاتب والناقد سعيد السريحي, وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك الدكتور أحمد التيهاني، وأدارها محمد شامي.وتحدث السريحي عن نشأة الصحافة في المملكة, ودورها في تلمس قضايا المجتمع, وإبراز مظاهر التنمية التي شهدتها المملكة على مدى عقود، مشيرا إلى أن الصحافة التقليدية أصبحت تواجه تحديات كبيرة مع ظهور وسائل التنقنية الحديثة ممثلة في مواقع التواصل، مؤكداً أهمية المراجعة الشاملة لمفهومي الثقافة والإعلام وما طرأ عليهما من تغير والعمل برؤية جديدة.من جهته شدد الدكتور أحمد التيهاني على أهمية إعادة النظر في وسائل وآليات التغطيات الإعلامية للقضايا التي تهم الوطن، وتعزيز الوعي بأساليب التناول التي تخدم الوحدة الوطنية وتعزز التلاحم، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم التحليل والاستنتاج في الجانب الإعلامي.// انتهى //12:52ت م0066