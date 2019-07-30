تونس 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسشهدت الحصيلة الأولية لقائمة الانتخابات التشريعية في تونس 1572 مرشحًا في مجمل الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها وعددها 33 دائرة، وذلك إثر انتهاء تاريخ إيداع ملفات الترشح الليلة الماضية.وأفادت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عضو مجلس الهيئة حسناء بن سليمان في تصريح لها، أن المترشحون لهذه الاستحقاقات التشريعية التي ستجرى في الـ 26 من أكتوبر القادم، سيتنافسون على الفوز بأحد مقاعد مجلس نواب الشعب وعددها 217 مقعدًا.وأضافت بن سليمان، أن مجمل تلك القائمات قد توزعت بين 163 قائمة ائتلافية و687 قائمة حزبية و 722 قائمة مستقلة.// انتهى //12:53ت م0067