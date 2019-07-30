لندن 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية اليوم بتصريح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن هناك فرصة لإبرام اتفاق جديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنه يريد اتفاقاً تجارياً جديداً كبيراً أيضاً.ونقلت دعوة رئيس الوزراء البريطاني قادة الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن معارضتهم لإعادة التفاوض على اتفاق الخروج وسط تزايد المخاوف من الخروج من الاتحاد دون اتفاق.وأبرزت زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى اسكتلندا للقاء الوزيرة الأولى في الإقليم نيكولا ستيرجين، حيث صوتت اسكتلندا بأغلبية كبيرة لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.وناقشت الصحف تأثير تشكيل حكومة جديدة في بريطانيا على العلاقة المضطربة مع إيران والسجال بين الجانبين حول مسألة السفن المحتجزة لدى كل طرف وتبعاتها.ونقلت تحذير اتحاد الصناعة البريطانية من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بات أكثر ترجيحاً، وحض على تسريع الاستعداد لهذا السيناريو الذي يثير مخاوف أوساط الأعمال في المملكة المتحدة.// انتهى //12:56ت م0068