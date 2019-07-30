القدس المحتلة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس ،أن مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود تجولوا في أرجاء المسجد الأقصى واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم" فيما حاول بعضهم أداء صلوات وشعائر تلمودية في محيط مبنى ومُصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد المبارك، في الوقت الذي تشدد من إجراءاتها بحق المصلين من فئة الشبان، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية الخارجية.// انتهى //13:00ت م0069