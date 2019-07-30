الكويت 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 05ر30 نقطة ليبلغ مستوى 05ر6113 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 49ر0 % .وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر246 مليون سهم تمت من خلال 8920 صفقة نقدية بقيمة 5ر38 مليون دينار كويتي (نحو 9ر130 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر25 نقطة ليصل إلى مستوى 31ر4890 نقطة بنسبة 52ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر163 مليون سهم تمت عبر 4094 صفقة نقدية بقيمة 9ر9 مليون دينار (نحو 66ر33 مليون دولار).كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر32 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6734 نقطة بنسبة 48ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 83 مليون سهم تمت عبر 4826 صفقة بقيمة 5ر28 مليون دينار (نحو 6ر96 مليون دولار).// انتهى //13:05ت م0070