الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسبلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس ( 1.168.203) حجاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ ( 1.095.584 ) حاجاً ، فيما قدم عن طريق البر ( 60.886) حاجًا , وعبر البحر ( 11.733) حاجًا، وذلك بزيادة ( 110.327) حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ( 10% ) تقريباً.// انتهى //13:06ت م0071