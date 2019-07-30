الأحساء 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واساستضافت غرفة الأحساء ممثلة في اللجنة الصحية والمستشفيات الخاصة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم، لقاءً مفتوحًا لحل ومعالجة إشكالات وطلبات الممارسين الصحيين في الأحساء، ممن لهم طلبات مضى على تقديمها إلى الهيئة أكثر من أسبوعين، وذلك بقاعة الشيخ ناصر الزرعة -رحمه الله- بمقر الغرفة الرئيسي .وجاء اللقاء في إطار تعاون الغرفة ولجانها القطاعية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وضمن مبادرة "تستاهل نجيك"، التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا بهدف فتح باب التواصل مع المنشآت الصحية وتيسير تقديم كافة الخدمات لجميع الممارسين الصحيين ومن بينها خدمة "تواصل" وبرنامج "ممارس بلس"، علاوة على تذليل كافة الصعوبات والإشكالات التي تواجه الممارسين الصحيين بالأحساء.وأكد أمين عام الغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك أهمية ودور مثل هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين الجهات الصحية الحكومية والممارسين الصحيين لتحقيق التعاون والتكامل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وبما يرفع جودة وكفاءة القطاع الصحي، منوّهًا بجهود الهيئة في ضمان كفاءة الإعداد والتدريب والتأهيل للكوادر الصحية.يُشار إلى أن اللقاء شهد حضور عدد من الممارسين الصحيين بالأحساء ومحافظة بقيق للاستفادة من هذه الفرصة السانحة التي تعكس اهتمام وعناية الهيئة بالممارسين الصحيين وتطوير أداء وكفاءة قطاع الرعاية الصحية بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 .// انتهى //13:12ت م0072