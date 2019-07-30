سكاكا 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسشهدت فعاليات مهرجان الفاكهة بطبرجل بالتعاون مع جامعة الجوف، إقامة محاضرتين علميتين خلال اليومين الماضيين، وذلك على مسرح فعاليات المهرجان.وكانت المحاضرة الأولى بعنوان "الآفات الزراعية" قدمها من كلية العلوم قسم الأحياء بجامعه الجوف الدكتور ماجد محمد فوده، كشف خلالها عن كيفية التعامل مع آفات أشجار الفاكهة من خلال تفعيل برنامج إدارة الآفات المتكاملة, وضرورة تعاون المزارع لإنجاح البرنامج وذلك بتعريفه على هذه الآفات ومدى خطورتها وإجراء عمليات المكافحة المختلفة بنفسه شخصياً وكذلك العاملين معه، ووضع جدول للتفتيش الدوري للمتابعة والاحتفاظ بسجلات مراقبة الآفات وتفعيل الترصد السلبي (المصائد) وتقييم الخطة على الأقل كل عامين أو بعد كل إصابة مؤثرة وعمل سجل للمبيدات المستخدمة و فعالية كل منهم وضرورة تفعيل دور البحث العلمي.كما أقيمت محاضرة أخرى بعنوان "دور الاقتصاد الزراعي في نهضة الدول" قدمها من كلية الأعمال بجامعة الجوف الدكتور طارق عثمان, تناولت تأثير الاقتصاد الزراعي في التنمية الاقتصادية للدولة من خلال الدور الذي تلعبه الزراعة في توفير فرص العمل وسد النقص في الغذاء لسكان الدولة إضافة لإمكانية تصدير المنتجات الزراعية والحصول على عائد من العملات الصعبة بما يساهم في استقرار سعر صرف العملة الوطنية ويكون ذلك بتطبيق مبادئ الاقتصاد الزراعي في العمليات الزراعية.وفي الختام قدم رئيس بلدية طبرجل الدكتور ماجد الشحتوت الشراري درعًا تكريميًا للمحاضرَين على ما قدماه للمزارعين وزوار المهرجان من معلومات قيمة وتثقيفية.// انتهى //13:18ت م0075