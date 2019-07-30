الدمام 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسأسهمت غرفة الشرقية ممثلة في مركز التوظيف بتوظيف نحو 606 طلاب عمل في القطاع الخاص خلال النص الأول من العام الجاري 2019م، وذلك عبر التواصل المباشر مع طالبي العمل من خلال الوظائف المعروضة في لقاءات التوظيف التي تقيمها الغرفة وعبر التواصل الإلكتروني لأصحاب السيرة الذاتية المُسجلة على موقع غرفة الشرقية الإلكتروني.وأشارت الغرفة إلى أنها نظمت منذ بداية العام الجاري نحو 9 لقاءات توظيف أسهمت في تأمين 950 وظيفة للشباب والفتيات في قطاع الأعمال في المنطقة، كما نفذ مركز التوظيف بالغرفة نحو 58 زيارة ميدانية للعديد من المنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات بالمنطقة وذلك للإسهام في تأمين وتوظيف طالبي العمل.وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن الغرفة تضع على قائمة أولوياتها توطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ما حققته الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري يأتي تماشيًا مع الخيارات الوطنية نحو توطين الوظائف، وإبراز دور قطاع الأعمال في قدرته على استقطاب الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.وأضاف أن مركز التوظيف يعمل على تنفيذ خطط الغرفة المتعلقة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، لافتًا إلى أن المركز أسهم في تمكين 1284 طالب عمل من الحصول على وظائف إضافة الى التواصل مع الجهات والهيئات الحكومية المعنية بشؤون التأهيل والتدريب والتوظيف للمشاركة والمساهمة في إقامة المحاضرات والبرامج الإرشادية والتوعوية لأجل الإعلاء من قيمة وثقافة العمل بين طالبي العمل من الجنسين.// انتهى //13:18ت م0076