الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسأعلن سائق فريق هنكوك للراليات سعيد الموري مشاركته في رالي عسير الجولة الأولى من بطولة المملكة للراليات الصحراوية الذي سينطلق غدًا ويستمر حتى يوم السبت المقبل.ويدخل السائق السعودي الذي انتهى مؤخرًا من المشاركة في الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، رالي عسير مشاركًا في فئة "تي2" على متن سيارة نيسان بمساعدة ملاحه اللبناني جوزيف مطر ساعياً لمواصلة اكتسابه مزيدًا من الخبرات بعد مشاركته في الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، إضافة إلى منافسته وكسب النقاط في مستهل البطولة.وينطلق الرالي غدًا بمرحلة التسجيل النهائي للمشاركين والفحص الفني الذي من خلاله سيأخذ الموري إذن المشاركة الرسمية، على أن تقام المرحلتين الخاصة يومي الخميس والجمعة.//انتهى //14:23ت م0096