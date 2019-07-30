جدة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واستمكن بفضل الله فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إنقاذ حياة مريض حيث تم إجراء عملية جراحية دقيقة في المخيخ تكللت ولله الحمد بالنجاح .وكان المريض يعاني من نقص شديد في الوعي كشبه غيبوبة، وأجريت له كافة الفحوصات الطبية منها الإشعاعية التي بينت وجود ورم دموي كبير الحجم ونزيف حاد بالمخيخ مما أدى إلى الضغط على مراكز التنفس ونبضات القلب في المخ وكادت أن تؤدي لوفاته .وقد تم نقل المريض وبشكل عاجل إلى غرفة العلميات وأجريت له عملية جراحية دقيقة من نوعها، تم خلالها إزالة الورم الدموي كلياً بكل دقه ونجاح دون حدوث أي مضاعفات أثناء العملية الجراحية، وبعد الإنتهاء من العملية الجراحية تم نقله إلى العناية المركزة لوضعه تحت الملاحظة الطبية المركزة وبعد التأكد من استقرار الحالة الصحية للمريض نُقل إلى أجنحة التنويم الخاصة بجراحة المخ والأعصاب وبعد الاطمئنان الكامل على صحته غادر المستشفى بصحة وسلامة ولله الحمد.// انتهى //14:25ت م0097