حج / مدير تعليم ظهران الجنوب يلتقي الكشافة المشاركين في حج هذا العام
الثلاثاء 1440/11/27 هـ الموافق 2019/07/30 م واس
ظهران الجنوب 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس
التقى مُدير التعليم في محافظة ظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي ، في مقر الإدارة اليوم , بأفراد كشافة الإدارة المُرشحين للمشاركة في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيادة القائد الكشفي حامد عبدالله ال عامر .
وحث الوادعي أفراد الفريق بضرورة المشاركة بفاعلية وإيجابية في خدمة ضيوف الرحمن ، تحقيقاً لتطلعات وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – التي تؤكد على بذل كل الجهود وتقديم أرقى الخِدْمات وأفضلها لضيوف الرحمن .
وقال الوادعي إن العمل التطوعي الذي تقوم به فرق الكشافة يهدف في المقام الأول إلى خدمة ضيوف الرحمن وإلى غرس قيم التكاتف والتكامل الاجتماعي ، وعكس الصورة الإيجابية عن
أفراد الكشافة وما يقومون به من أعمال جليلة لضيوف الرحمن .
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14:25ت م
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