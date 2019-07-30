ظهران الجنوب 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسالتقى مُدير التعليم في محافظة ظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي ، في مقر الإدارة اليوم , بأفراد كشافة الإدارة المُرشحين للمشاركة في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيادة القائد الكشفي حامد عبدالله ال عامر .وحث الوادعي أفراد الفريق بضرورة المشاركة بفاعلية وإيجابية في خدمة ضيوف الرحمن ، تحقيقاً لتطلعات وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – التي تؤكد على بذل كل الجهود وتقديم أرقى الخِدْمات وأفضلها لضيوف الرحمن .وقال الوادعي إن العمل التطوعي الذي تقوم به فرق الكشافة يهدف في المقام الأول إلى خدمة ضيوف الرحمن وإلى غرس قيم التكاتف والتكامل الاجتماعي ، وعكس الصورة الإيجابية عنأفراد الكشافة وما يقومون به من أعمال جليلة لضيوف الرحمن .//انتهى//14:25ت م0098