الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، اليوم , سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة العربية سيرجي كوزولوف .وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الخليجية الروسية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.// انتهى //14:27ت م0099