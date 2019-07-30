جدة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسأكد مستشار الرئيس الأوكراني مصطفى جميلوف، أن المسلمين في القرم يثمنون للمملكة العربية السعودية وقوفها معهم ومد يد العون لهم, وأن المملكة هي رأس الإسلام، منوهاً بما قامت به من مشروعات كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.جاء ذلك عقب لقائه أمس معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمحافظة جدة.وقال جميلوف: "إن إيران تستخدم الإسلام للحرب ضد الإسلام، مستنكراً محاولاتها الإضرار بالأماكن المقدسة من خلال الميليشيات الحوثية التي تدعمها بإطلاق صواريخ باتجاه مكة المكرمة، مؤكداً أن أعمال إيران إجرامية بكل المواصفات وتخالف مفوم الإيمان.ونوه بالتطور الكبير في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، مشيداً بالجهود الجبارة العظيمة لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين، مبدياً إعجابه بما رآه من مشاريع ضخمة وإمكانيات كبيرة وقدرة فائقة في إدارة الملايين من الناس في مكان واحد وفي آن واحد، دون أي عقبات أو أضرار ما يؤكد عناية واهتمام هذه البلاد المباركة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.// انتهى //14:30ت م0101