الطائف 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق30 يوليو 2019 م واسأعلن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي انطلاقة فعاليات المعسكر الإعدادي للحج والمقام بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية.ويشارك فيه 600 كشاف بالإضافة إلى نحو 50 قائدا كشفيا يمثلون 23 إدارة تعليمية , حيث أدى الكشافون تحية العلم ثم أعلن اللهيبي افتتاح المعسكر الذي يستمر حتى الخميس القادم.ورحب اللهيبي بالوفود المشاركة في المعسكر من الإدارات التعليمية, مؤكدا على أهمية المعسكر ودوره في تهيئة وتأهيل أفراد الكشافة والقادة الكشفيين علميا وثقافياً وسلوكياً ومهارياً وتطوير مستوى أدائهم لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بما يعزز قيمة الانتماء لوطنهم وتنمية مجتمعهم.وحث اللهيبي الكشافين على بذل الجهد وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ضمن الجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن وتقديم الصورة المشرفة لأبناء الوطن والتعامل الأمثل مع الحجاج بمختلف جنسياتهم.وقدم اللهيبي شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم على إتاحة الفرصة لتعليم الطائف في استضافة هذا المعسكر وتقديم خدماته للكشافة المشاركين، كما ثمن جهود الادارة العامة للنشاط الطلابي ممثلة في إدارة النشاط الكشفي على المتابعة المستمرة لإنجاح المعسكر ومقدما كذلك شكره وتقديره للجان العاملة بالمعسكر على ما يقدمون من جهود نوعية ومتميزة للوفود الكشفية من الادارات التعليمية، متمنيا للمعسكر وللكشافة التوفيق والسداد.// انتهى //14:30ت م0103