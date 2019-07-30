الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسأعلنت منظمة السياحة العالمية عن إطلاق النسخة الرابعة لمسابقة "أفضل فيديو ترويجي للسياحة" لهذا العام 2019م.ودعت المنظمة جميع الدول الأعضاء للمشاركة في هذه المسابقة التي تنظمها بهدف الترويج للمواقع السياحية حول العالم , وحددت 15 أغسطس آخر موعد لاستقبال المشاركات .وقد أطلقت النسخة الرابعة للمسابقة خلال الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، وتتفرع المسابقة للمرة الأولى إلى فئتين: فئة الفيديو الترويجي للبلد، وفئة التجارب الاستثنائية للاستدامة السياحية وهي فئة جديدة تهدف إلى إلقاء الضوء على دور السياحة في التنمية المستدامة للبلد بما يتماشى مع التزام منظمة السياحة العالمية بجدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 والأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.وسيتم إعلان الفائزين بالمسابقة خلال الجلسة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة , علما أن المنظمة خصصت رابطا للاطلاع على شروط المسابقة والتقدم لها هو: Comm1@unwto.org .// انتهى //14:33ت م0104