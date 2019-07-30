حج / فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينفذ دورة في أحكام الحج غداً
الثلاثاء 1440/11/27 هـ الموافق 2019/07/30 م واس
أحد المسارحة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليه 2019 م واس
ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان , بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء مساء غدٍ , دورة تدريبية تحت عنوان " أحكام الحج " , يلقيها كل من حسين بن يحيى معافا وعلي بن زيد مدخلي , وذلك بجامع الدحمان الجديد بمحافظة أحد المسارحة.
وتأتي المحاضرة التي تستهدف مسنوبي مساجد محافظة الأحد والمراكز والقرى التابعة لها ضمن الدورات والمناشط الدعوية التي ينفذها الفرع خلال العام الحالي.
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14:40ت م
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