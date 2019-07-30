أحد المسارحة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليه 2019 م واسينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان , بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء مساء غدٍ , دورة تدريبية تحت عنوان " أحكام الحج " , يلقيها كل من حسين بن يحيى معافا وعلي بن زيد مدخلي , وذلك بجامع الدحمان الجديد بمحافظة أحد المسارحة.وتأتي المحاضرة التي تستهدف مسنوبي مساجد محافظة الأحد والمراكز والقرى التابعة لها ضمن الدورات والمناشط الدعوية التي ينفذها الفرع خلال العام الحالي.//انتهى//14:40ت م0107