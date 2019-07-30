الرياض 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسصدر حديثاً كتاب مصور عن المنطقة الشرقية بعنوان «مشاركة متحف أبابطين بمهرجان الجنادرية – جناح الشرقية».يحوي الكتاب الصادر عن متحف عبدالله بن محمد أبابطين صورًا لبعض الزيارات الملكية للمنطقة الشرقية منذ عهد الملك عبدالعزيز- رحمه الله -، بعض المواقع التاريخية المهمة التي تعكس ماضي هذه المنطقة واتصالها بالحاضر.وأوضح محمد بن عبدالله أبابطين في مقدمة الكتاب " أن مشاركة متحف أبابطين التراثي, تأتي حرصًا على إبراز الأدوار لربط الماضي بالحاضر وترسيخ مفهوم الانتماء لتربة هذا الوطن وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية تجاه منطقتنا الغالية، مؤكدا وأن هذا الكتاب يعد توثيقًا لمشاركة متحف أبابطين التراثي بمهرجان الجنادرية – جناح الشرقية، وحرصًا على الحفاظ على الموروث التاريخي لتطلع الأجيال على ماضيها العريق".// انتهى //14:41ت م0108